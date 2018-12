In der tiermedizinischen Abteilung der Mississippi State University (MSU) sorgte Lil' Bill für große Augen: So ein kleines Kalb hatte dort noch niemand gesehen! Ein Farmer aus Mississippi hatte den Zwerg dorthin gebracht, weil er bei seiner Geburt nicht glauben konnte, was er sah: Ein Kalb im Kleinformat. An Gewicht brachte das Kälbchen mit 4,5 Kilogramm nur ein Zehntel dessen auf die Waage, was seine Artgenossen durchschnittlich wiegen. Und von der Größe her wirkte der Minibulle, der den Namen Lil' Bill bekam, wie aus dem Spielzeugregal und nicht wie aus der wahren Herdenwelt. Die Uni postete ein Bild des Vierbeiners bei Facebook (siehe oben), das mehr als 17.000 mal geteilt und knapp 8000 mal kommentiert wurde. Deshalb legte die Uni einen Tag später mit einem Update nach.

In der Kommentarflut unter dem zuerst veröfftlichten Foto hatten die User so große Begeisterung gezeigt und so viele Herzchen gepostet, dass die Uni sich zu einer Erklärung genötigt sah: "Zurzeit planen wir noch keine eigene Facebook-Seite für ihn, aber wir werden hier regelmäßig Neuigkeiten über ihn posten, also bleibt am Ball!" Werden wir!

Die Woche der Extreme

Etwa im gleichen Zeitraum war aus Australien genau von dem Gegenteil berichtet worden: Der Ochse Knickers war mit seiner Größe von 1,94 Meter und einem Gewicht von 1400 Kilogramm dem Schlachthof "von der Schippe gesprungen". Die Maße des schwarzbunten Holsteiners hatten die Gerätschaften der Fleischfabrik gesprengt. Knickers, der als das größte Rind des Kontinents gilt, durfte daraufhin weiterleben. Er wurde in eine Herde wesentlich kleinerer Kühe integriert, mit denen er nun über die Weide traben kann.

Welche Ausmaße Lil' Bill einmal erreichen wird, bleibt abzuwarten. Die Facebook-User mutmaßen, das er als ausgewachsener Bulle trotz seiner kleinen Geburtsgröße mal eine Tonne wiegen wird.