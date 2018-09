Hurrikan "Florence" war am Donnerstag noch gar nicht an Land getroffen, da bekam North Carolina schon seine Zerstörungskraft zu spüren. Am Abend waren nach Angaben der Behörden mehr als hunderttausend Haushalte in dem Bundesstaat an der US-Ostküste ohne Strom. Am Freitag trifft "Florence" in North und South Carolina auf die US-Küste. Biegende Palmen und Regenfälle waren die Vorboten.

Das Nationale Hurrikan-Zentrum in Miami stufte "Florence" zwar zwischenzeitlich von Kategorie zwei auf eins herunter. Der Vorhersage zufolge könnte sich das Zentrum des Sturms jedoch mit starkem Wind und ergiebigen Regenfällen lange über der Küstenregion halten. Die Experten rechnen damit, dass sich die Wasserlast von "Florence" bis zu vier Tage lang auf das Land ergießt.

Sehen Sie live, wie "Florence" sich bewegt

Möchten Sie wissen, wo Florence gerade ist? Der Tracker zeigt es live. Der Play-Button unten links zeigt den prognostizierten Verlauf. Demnach wird sich der Sturm südwestlich bewegen und nach einigen Tagen über dem Festland auflösen:

Bereitgestellt wird der Service von Windy.com. Die Macher nutzen für ihre Darstellungen und Vorhersagen das Modell vom "Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage".