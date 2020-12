Seit Sonntag, dem 21. Dezember 2020, gelten in einigen Teilen Großbritanniens aufgrund einer neuartigen Mutation des Coronavirus verschärfte Lockdown-Regelungen. Ein Paar aus Watford hat deshalb innerhalb von zwei Stunden seine Hochzeit umorganisiert.

Chloe und Jamie Collins hätten ursprünglich am 6. September 2020 heiraten sollen. Mittlerweile hat das Paar seinen Hochzeitstermin schon mehrmals verschieben müssen – bis Premierminister Boris Johnson am vergangenen Samstag neue Lockdown-Regelungen für sogenannte "Stufe 4 Gebiete" in Großbritannien verkündet hat. In diesenist unter anderem geregelt, dass Hochzeiten nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen stattfinden dürfen: Zum Beispiel, wenn einer der Partner unheilbar krank wäre.

Geplant war eine Hochzeit mit 130 Gästen in einem alten Anwesen, das zu einem Hotel umgebaut wurde. Doch als die landesweiten Corona-Bedingungen nur noch Feierlichkeiten mit 15 Gäste zuließ, verschoben die Collins' ihre Feier zunächst auf den 22. November 2020 – um dann festzustellen, dass Großbritannien wieder in den Lockdown muss. Also verlegte das Paar seine Hochzeit erneut, diesmal auf den 20. Dezember 2020.

Blitzhochzeit innerhalb von zwei Stunden

Einen Tag vor dem geplanten Termin dann der Schock: Aufgrund einer neuartigen Mutation des Coronavirus, hat Großbritanniens Premierminister Boris Johnson noch strengere Lockdown-Reglungen aufgestellt. Gegenüber "BBC" sagt Chloe Collins, sie habe sich "krank" gefühlt, als sie samstagnachmittags vor dem geplanten Termin erfahren habe, dass ihre Hochzeit nun schon wieder nicht stattfinden könne. Der Rabbi des Paars hatte einen wahnwitzigen Vorschlag: Warum die Hochzeit nicht vorverlegen?

"Wir haben einfach angefangen, die Leute anzurufen und je mehr Telefonate wir getätigt haben, desto mehr Gäste haben einfach zugesagt", sagte Jamie Collins gegenüber "BBC". "Es ist eine Art Wunder, dass alles aufgegangen ist. Andere planen ihre Hochzeit zwei Jahre lang, wir haben nur zwei Stunden gebraucht", berichtete er weiter. Am Ende fand die Hochzeit mit den 15 erlaubten Gästen aus dem engsten Kreis und 100 Zuschauern über die Meeting-App "Zoom" statt. Jamie Collins' Trauzeuge sei für die Trauung spontan zwei Stunden mit dem Auto nach Watford gefahren, nur um danach wieder dieselbe Strecke zurückzufahren. Am Samstag, den 19. Dezember 2020, um 22 Uhr wurden Chloe und Jamie Collins dann endlich getraut.

Besonders strenge Regeln für "Tier 4 Gebiete"

Die sogenannten "Stufe 4 Gebiete" umfassen ganz London und Teile der Regionen South-East und East of England sowie Wales. In diesen Regionen darf grundsätzlich das Haus nicht verlassen werden. Treffen mit Personen sind innerhalb von Gebäuden untersagt, sofern diese nicht zum Haushalt oder zu einer bestehenden Unterstützungsgemeinschaft („support bubble“) gehören. Eine Hochzeit hätte unter diesen Bedingungen nicht stattfinden können. "Ich bekomme Glückwünsche von Leuten, die ich teilweise kaum kenne", freut sich Chloe Collins. Ihr Ehemann meint den Grund dafür zu kennen: "Die Menschen freuen sich, dass es auch mal gute Neuigkeiten gibt."

Quellen: BBC, Auswärtiges Amt