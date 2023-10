Fressen und gefressen werden: Das ist der Alltag für Tiere in der afrikanischen Steppe. Mehrere Löwen greifen eine einzelne Hyäne im Londolozi Naturschutzgebiet in Südafrika an. Es sieht so aus, als würde sie den Kampf verlieren – bis ihr plötzlich ein Rudel Hyänen zur Rettung kommt.