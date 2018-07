Nach dem schweren Erdbeben in Indonesien sitzen hunderte Touristen auf einem Vulkan der Ferieninsel Lombok fest. Die Wanderer waren auf einer Klettertour am Mount Rinjani unterwegs, als die Erdstöße der Stärke 6,4 am Sonntag die Insel erschütterten. Laut Behörden befanden sich mehr als 800 Wanderer auf dem Berg, rund 250 von ihnen seien im Lauf des Sonntags bereits in Sicherheit gebracht worden. Die Rettungsarbeiten dauerten am Montag an. Laut Einsatzkräften wurde eine der Hauptrouten auf den fast 3.800 Meter hohen Berg inzwischen frei geräumt. Unterdessen ist die Zahl der Menschen, die bei dem Erdbeben ums Leben gekommen sind, weiter gestiegen. Behörden sprachen am Montag von 17 Toten. Mehr als 150 Menschen seien verletzt worden. In Indonesien kommt es häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen. Der Inselstaat liegt auf dem sogenannten pazifischen Feuerring, eine geologisch äußerst aktiven Zone.