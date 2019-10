Die britische Polizei hat 39 Leichen in einem Lastwagen in einem Industriegebiet östlich von London entdeckt. Der 25-jährige Fahrer aus Nordirland sei wegen Mordverdachts festgenommen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Ermittler gingen davon aus, dass der Lastwagen aus Bulgarien gekommen und am Samstag in Holyhead in Wales in Großbritannien angekommen sei. Die Leichen seien in dem Container-Auflieger gefunden worden. Laut Angaben der Polizei habe man damit begonnen die Opfer zu identifizieren. Die Rettungskräfte meldeten, die Leichen seien im Industriegebiet Waterglade in Grays gefunden worden, das etwa 30 Kilometer vom Zentrum Londons entfernt nahe der Themse liegt. Unter den Opfern soll sich auch ein Teenager befinden.