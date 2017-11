Berichte über Schüsse auf der Londoner Oxford Street haben am Freitagabend für Panik auf der stark besuchten Einkaufsmeile gesorgt. Die Polizei löste einen Großeinsatz aus und rückte mit bewaffneten Beamten an, gab jedoch nach etwas mehr als einer Stunde Entwarnung: Weder hätten sich Belege dafür gefunden, dass tatsächlich Schüsse gefallen seien, noch habe es Opfer gegeben. Zunächst sei auf den Vorfall aber angesichts der eingegangenen Meldungen wie auf ein Terror-Ereignis reagiert worden. Die U-Bahn-Stationen Oxford Circus und Bond Street wurden vorübergehend gesperrt. Die Menschen wurden angewiesen, sich in Gebäude zu begeben und die auch bei Touristen beliebte Einkaufsstraße zu meiden. Augenzeugen berichten, was sie erlebt haben: "Ich war Oben an der Argyle Street neben der Wechselstube und hörte dann Schreie und sah eine Gruppe von Leuten, die heranstürmte. Es sah aus, als wären sie umgemäht worden, aber das waren nur Leute, die über einander gestolpert waren. Sie ließen ihre Taschen fallen oder warfen sie weg. Ich bin dann auch weggegangen." "Ich ging einfach nur die Straße runter und auf einmal rannten alle auf mich zu, Panik, Chaos, Durcheinander. Ich habe mich umdrehen und bin auch weglaufen. Zehn Minuten später ging es wieder los, aber noch schlimmer. Es war der totale Wahnsinn. Niemand wusste, was los war. Nichts. Einfach verrückt." Zum Zeitpunkt des Zwischenfalls waren in der festlich geschmückten Oxford Street Tausende Menschen unterwegs. Viele wollten die Sonderangebote am sogenannten Black Friday für Weihnachtseinkäufe nutzen. Als die Berichte über Schüsse die Runde machten, brach Panik aus. Menschen rannten in alle Richtungen. Bei der Verkehrspolizei ging eine Meldung ein, wonach eine Frau bei der Panik leicht verletzt wurde. In Großbritannien wurden in den vergangenen Monaten mehrere Anschläge verübt, darunter auch in London.