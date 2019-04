Richard Beare investierte spontan 5 US-Dollar (etwa 4,45 Euro) in Rubbellose, im Laden um die Ecke. Wenig später konnte er seinen Augen kaum trauen, als er erkannte, welch großen Gewinn er freirubbelte: 250.000 US-Dollar (223.000 Euro). Der vom Krebs gezeichnete Beare kann nun mit seiner Frau endlich ins Land ihrer Vorfahren reisen.

"Bei mir wurde kürzlich Krebs im fortgeschrittenem Stadium festgestellt" erzählt Richard Beare in einem ersten Statement für den Lotterieveranstalter "NC Education Lottery". "Ich möchte so viel wie möglich reisen, solange ich dazu noch in der Lage bin. Meine Frau wollte schon immer mal nach Italien, da von dort ihre Vorfahren stammen. Jetzt kann ich ihr und auch mir selbst dies endlich ermöglichen."

Spontan betrat Beare vor zwei Wochen einen Lotterie-Laden in North Carolina. Er wollte für seine Frau eigentlich einen ganz normalen Lottoschein kaufen. Kurzentschlossen griff er auch in die Schachtel mit den Rubbellosen und kaufte ein paar. Bei diesen Losen gewinnt man, wenn jeweils zwei Zahlenkombinationen auf einem Los übereinstimmen. Je größer die übereinstimmenden Zahlen dann sind, umso höher der Gewinn. "Ganz selten nur spiele ich Lotto" sagte Beare im Interview mit dem Fernsehsender CNN, der zuerst über den Fall berichtet hatte. "Diesmal war ich eigentlich nur in dem Laden, um schnell einen Lottoschein für meine Frau zu kaufen. Der Jackpot war derart hoch, dass sie mitspielen wollte."

Lotterie-Gewinn ermöglicht große Reise

Beare, der bis zu seiner Rente als Automechaniker arbeitete, berichtet CNN aufgeregt: "Als ich zwei übereinstimmende Zahlenreihen auf dem Rubbellos sah, fragte ich die Verkäuferin, was genau das denn nun bedeutet." Sie antwortete, dass er ein Gewinnerlos in den Händen halte. Beare blickte erneut auf das Los und stellte trocken fest: "Gut, dann habe ich gerade 250.000 US-Dollar gewonnen." Ungläubig, ja fast geschockt, verglich nun auch die Verkäuferin immer und immer wieder die Zahlenreihen und kam zu keinem anderen Ergebnis.

Am Montag drauf löste Beare seinen Gewinn in der örtlichen Lotteriezentrale in Raleigh ein und trug nach Abzug von etwa einem Drittel an Steuern 175.000 US-Dollar (155.000 Euro) nach Hause. Mit dieser Summe in der Hinterhand werden Richard Beare und seine Frau sicher ausgedehnt und sorgenfrei Italien erleben können. Buon viaggio!

Quellen: Twitter-Account "NC Education Lottery" / CNN