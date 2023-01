In den USA wurde der Jackpot der Lotterie Mega-Millions geknackt

von Jessica Kröll Es war der zweitgrößte Jackpot in der Geschichte der Mega-Millions-Lotterie. Jetzt wurde er geknackt. Im US-Bundesstaat Maine hat ein Glückspilz 1,35 Milliarden Dollar gewonnen.

Freitag, der 13. muss nicht immer nur Pech bringen. In den USA wurde an jenem Tag der Jackpot der Mega-Millions-Lotterie geknackt. Und der war mit 1,35 Milliarden Dollar der zweithöchste in deren Geschichte.

Wie die Lottogesellschaft am Samstag mitteilte, geht der Gewinn an einen einzigen Losbesitzer aus dem US-Bundesstaat Maine. Die Glückszahlen: 30, 43, 45, 46 und 61 und der goldene Mega-Ball 14.

Der Gewinn wird über 30 Jahre hinweg ausgezahlt, mit einer Barauszahlungsoption von 724,6 Millionen Dollar, falls sich der Gewinner für eine einmalige Auszahlung entscheidet.

Riesige Lotto-Jackpots in den USA keine Seltenheit

Die immensen Jackpots sind bei den bundesweiten Mega-Millions- und Powerball-Ziehungen in den USA keine Seltenheit. Seit 2016 haben sechs Lotterie-Jackpots – aufgeteilt auf Mega-Millions und die konkurrierende Lotterie Powerball – in den Vereinigten Staaten die Marke von einer Milliarde US-Dollar überschritten, darunter drei im vergangenen Jahr.

Während viele den Freitag, den 13. als Unglückstag betrachten, hat er sich für Mega-Millions-Spieler über die Jahre hinweg gelohnt: Sechs Jackpots wurden bereits an diesem Tag gewonnen. Allein vier davon gingen in den US-Bundesstaat Michigan. Der bislang größte Mega-Millions-Gewinn war 2015 in South Carolina ausgeschüttet worden und betrug 1,54 Milliarden Dollar.

Bei dem Gewinn von Freitag handelt es sich um den viertgrößten Lotteriegewinn in der Geschichte der USA. Der bislang größte Jackpot in den USA war im November 2022 in Kalifornien geknackt worden: In der Lotterie Powerball gab es damals 2,04 Milliarden Dollar.

Sehen Sie im Video: In den USA ist der Rekord-Jackpot der Lotterie Powerball geknackt worden. Rund zwei Milliarden US-Dollar warten auf den Besitzer des Lottoscheins, der in Joe's Service Center in Altadena verkauft wurde – identifiziert ist der Gewinner bisher nicht.

Quelle: Mega-Millions-Lotterie