Ein richtiger Schock – im positiven Sinn – muss es für einen Neu-Lottogewinner aus Baden-Württemberg gewesen sein, als er von seinem Glück erfuhr. So richtig glauben konnte er es jedenfalls zunächst nicht.

Manchmal kann man Dinge die man sich schon lange wünscht, einfach nicht glauben, wenn sie endlich wahr werden. Ähnlich erging es nun wohl einem Lottospieler aus Baden-Württemberg. Nach seinem Lottogewinn von mehr als zwei Millionen Euro hat ein Familienvater seinen Spielschein im Schrank versteckt.

Der über 50-jährige Mann aus dem Raum Stuttgart habe zunächst überhaupt nicht glauben können, dass er inzwischen Millionär sei, schrieb Lotto Baden-Württemberg am Sonntag in einer Pressemitteilung.

Lottogewinner erhält 2.074.074 Euro – steuerfrei

Erst verspätet hatte der Gewinner seine Spielquittung eingelöst. Nun erhält er die Summe von 2.074.074 Euro. Sein Schlüssel zum Glück waren die Gewinnzahlen 7, 12, 36, 37, 39 und 42. Dieser Gewinn muss nicht versteuert werden.

Der Mann hatte bei der Ziehung im Lotto "6 aus 49" am 26. August sechs richtige Gewinnzahlen angekreuzt. Lediglich die Superzahl verfehlte er. Die Wahrscheinlichkeit für den Treffer habe bei etwa eins zu 15,5 Millionen gelegen. Der Familienvater wolle zunächst weiter arbeiten gehen und sich in Ruhe überlegen, was er mit seinem Gewinn mache, hieß es.

Quellen: SWR, DPA, Lotto Baden-Württemberg

Glücksspiel kann süchtig machen. Eine Spielteilnahme ist ab 18 Jahren erlaubt. Kann das Spielverhalten nicht mehr kontrolliert werden, kreisen die Gedanken nur noch um das Glücksspiel oder wird mehr Geld verspielt, als zur Verfügung steht, können dies erste Anzeichen für ein problematisches Spielverhalten sein. Unterstützung erhalten Spielende und Angehörige bei der Telefonberatung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zur Glücksspielsucht unter der kostenfreien Rufnummer 0800 137 27 00 und auf: www.check-dein-spiel.de