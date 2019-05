Plötzlich war die Aufregung groß: Bei der am Samstagabend live im Internet übertragenen Ziehung der Lottozahlen ist es zu einer Panne gekommen. Nachdem bereits vier Zahlen ermittelt waren - und schon das hatte nicht ganz ohne Probleme funktioniert -, fiel die fünfte Zahl statt in den nächsten freien Zylinder in jenen der vierten Zahl. Das Ergebnis: Auf der zuvor korrekt gezogenen Zahl 25 lag auf einmal auch noch die Kugel mit der Ziffer eins. Dumm gelaufen.

Der sichtlich überraschten Moderatorin Miriam Hannah blieb nichts anderes übrig, als den Ziehungsleiter zu sich zu rufen. Der wiederum stellte schnell klar, dass nur die ersten Zahlen gültig seien und die letzten beiden noch verbliebenen Zahlen per Ersatzgerät gezogen werden müssten. Gesagt, getan: Ein neuer Satz Kugeln wurde ohne die bereits gezogenen Zahlen in die Ersatzmaschine gegeben und die Ziehung - diesmal ohne weitere ungewollte Vorfälle - zu Ende gebracht. Hier können Sie den Fauxpas noch einmal in voller Länge sehen:

Lotto am Samstag: Schon vor Panne gab es Probleme

Schon vor der Panne hatte es am Samstabend kurze Probleme gegeben. Hatte die Ziehung der ersten drei Zahlen noch ohne Vorkommnisse funktioniert, zickte die Maschine im Anschluss herum. Konkret verschoben sich die Zylinder, in die die Zahlen fallen, nicht korrekt. Statt nach rechts zog die Maschine die Behälter plötzlich nach links, also zurück. "Oh, mein Gott", entfuhr es Moderatorin Hannah vor Schreck. "Darauf habe ich gewartet, seitdem ich hier Lotto moderiere. Die Lottotrommel ist kurz stecken geblieben. Es geht zwar weiter, aber ich muss kurz fragen, ob alles in Ordnung ist", erklärte sie den Zuschauern.

Das war es für die Verantwortlichen und so konnte Zahl Nummer vier ermittelt werden. Die fiel dann auch in den für sie vorgesehenen Zylinder, ehe es zur oben ausgeführten Panne kam.

Gewonnen haben am Samstag übrigens die folgenden Zahlen: 10 - 15 - 25 - 31 - 42 - 47. Als Superzahl wurde die 0 gezogen.

