von Eugen Epp Lotto-Gewinner Adrian Bayford wollte sein Grundstück für ein Musikfestival zur Verfügung stellen – doch die Behörden machten ihm einen Strich durch die Rechnung. Offenbar hat es sich der Millionär mit seinen Nachbarn verscherzt.

148 Millionen Pfund – diese riesige Summe gewann Adrian Bayford 2012 im Lotto. Zu dem Zeitpunkt waren das umgerechnet 190 Millionen Euro. Zusammen mit seiner Frau hatte der damals 41-Jährige den Jackpot geknackt.

Mit seinem Geld hat sich der Brite unter anderem ein 90 Hektar großes Stück Land in dem englischen Dorf Linton gekauft. Und dorthin lädt er gerne Gäste ein: 2017 bot Bayford sein Anwesen als Veranstaltungsort für das Cambridge Rock Festival an – ein Festival, bei dem nach Veranstalterangaben Classic Rock, Blues und Prog gespielt wird. 2018 kam es zu einer zweiten Auflage. Auch in diesem Jahr sollte das Festival wieder auf Bayfords Grundstück stattfinden. Doch der Plan scheiterte am Protest der Anwohner.

Behörden lassen Festival von Lottogewinner nicht zu

Die befürchteten nämlich, dass es zu Lärmbelästigungen durch die zahlreichen Besucher kommen könnte. Immerhin wurden zu dem Festival in der ansonsten eher beschaulichen Gegend 1500 Musikfans erwartet – und die Veranstaltung sollte vier Tage dauern. In diesem Jahr gab es neue Lizenzierungsbedingungen von Seiten der Behörden, die dem Festival die Genehmigung aufgrund der zu erwartenden Lautstärke versagt haben.

Bayford und sein Team argumentierten, dass der Veranstaltungsort weit genug von anderen Anwohnern gelegen sei. Außerdem sollten die Konzerte nur bis 23 Uhr dauern, an bereits betrunkene Gäste sollte kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden. Die Behörden ließen sich davon aber nicht überzeugen. Offenbar standen viele Bewohner:innen des Ortes dem Festival und dem zu erwartenden Menschenansturm negativ gegenüber.

Pläne für 2024

Da die Absage relativ kurzfristig kam, müssen die Veranstalter nun nach Lösungen suchen. Fans, die bereits ein Ticket gekauft haben, können dieses zurückgeben und bekommen ihr Geld erstattet. Die Eintrittskarten gelten allerdings auch für das darauffolgende Jahr. Denn die Veranstalter haben bereits angekündigt, für 2024 erneut eine Lizenz zu beantragen und geben sich optimistisch: Man gehe davon aus, dass alle Probleme gelöst werden könnten. Für dieses Jahr sei das so kurzfristig allerdings nicht mehr möglich. Das Festival sollte ursprünglich am ersten August-Wochenende stattfinden und vier Tage dauern, 60 Bands hatten zugesagt.

Quellen: BBC / Cambridge Rock Festival