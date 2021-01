Von heute auf morgen fast ein Milliardär sein? Davon träumen gerade viele Amerikaner, denn es gibt mit 970-Millionen US-Dollar den drittgrößten Lotterie-Jackpot in der Geschichte der USA zu gewinnen.

Er wächst und wächst – der Mega-Jackpot in den USA. Sage und Schreibe 970-Millionen Dollar sind aktuell in der US-Lotterie Mega Millions zu holen, weil es seit Monaten keinen Gewinner gegeben hat – die längste Zeit überhaupt in den USA. Inzwischen ist der Pot zum drittgrößten Preis in der Geschichte der staatlichen Lotterie angewachsen – vorausgesetzt: er wird heute geknackt.

Große Euphorie trotz niedriger Gewinnchancen

Die Aussicht auf den traumhaften Gewinn löst derzeit eine Welle der Euphorie in den USA aus. Immer mehr Amerikaner setzen auf ihr Lotterieglück. Doch die Chance, den 970-Millionen-Dollar-Preis bei der heutigen Verlosung zu gewinnen, liegt bei gerade mal eins zu 302.575.350. "Der Mensch ist natürlich nicht in der Lage, so große Zahlen zu verstehen", erklärt Ronald L. Wasserstein, Geschäftsführer der American Statistical Association, der USA Today. Mithilfe eines Beispiels versucht Wasserstein die Zahl greifbarer zu machen: "Stellen Sie sich an die Ecke eines Fußballfeldes und legen Sie Dollarnoten aus, bis Sie 302.575.350 davon platziert haben: Das wird ungefähr 585 Fußballfelder einnehmen."

Glückszahlen, Jahrestage oder strategisches Vorgehen?

Trotzdem träumen natürlich viele Amerikaner vom großen Gewinn. Um das Gefühl zu haben, ihre Gewinnchancen zu erhöhen, wenden sich manche Menschen Glückszahlen, Jahrestagen oder Geburtstagen zu. Andere studieren frühere Jackpot-Ziehungen, um Trends zu erkennen. Aber auch das ergebe laut Wasserstein keinen wirklichen Vorteil. Die einzige Möglichkeit auf höhere Gewinnchancen, sei es, mehr Tickets zu kaufen. "Wenn ich zwei kaufe, verdoppeln sich meine Chancen. Wenn ich zehn kaufe, verzehnfachen sich meine Chancen. Also, wow, lass mich 100 kaufen, dann habe ich meine Chancen bei einem Preis von 200 Dollar um das 100-fache erhöht!“, so Wasserstein.