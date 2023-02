von Eugen Epp Ein Mann aus Bremen hat mehr als 107 Millionen Euro im Lotto gewonnen. Seinen Job will er dennoch nicht aufgeben – aber sich zumindest Reisen und Freizeit gönnen.

Die Summe ist beinahe unvorstellbar: Ganze 107,5 Millionen Euro betrug der Gewinn beim Eurojackpot in dieser Woche. Genauer gesagt: 107.469.011,20 Euro. Mittlerweile hat sich der Glückspilz auch gemeldet: Wie die Lottogesellschaft Westlotto mitteilte, geht der Gewinn in das kleinste deutsche Bundesland, nach Bremen. Der glückliche Lotto-Spieler ist demnach ein 61 Jahre alter Mann aus Bremerhaven.

Die Gewinnzahlen 20, 21, 30, 41 und 43 sowie die beiden Eurozahlen 10 und 11 bescherten ihm einen Betrag, mit dem er für den Rest seines Lebens ausgesorgt hat. Vorerst will der Gewinner anonym bleiben, die Lottogesellschaften raten aus Sicherheitsgründen dringend dazu – erst recht bei einer so immens hohen Summe. Allzu viel wollte der Mann nicht von sich preisgeben, dennoch hat er verraten, was er mit seinen Millionen anstellen will.

Lotto-Gewinner aus Bremen will bodenständig bleiben

Offenbar stellt sich der 61-Jährige kein Leben in Saus und Braus vor, seine Pläne klingen zunächst ganz bodenständig: Trotz seines 107-Millionen-Gewinns will er weiterhin seiner Arbeit nachgehen, erklärte der Glückspilz dem Lotto-Anbieter "Lotto 24". Mit dem vielen Geld will er zusammen mit seiner Familie die Welt bereisen und sich mehr Freizeit gönnen. Darin sieht der Bremerhavener "wahren Luxus".

Dass er nun mehr als hundertfacher Millionär ist, hatte der Mann noch am Abend der Ziehung am Dienstag erfahren. Daraufhin habe er in der folgenden Nacht kein Auge zugetan, erzählte der Gewinner. Trotzdem: "Freude ohne Ende" habe der Norddeutsche angesichts seines Gewinns empfunden. Allerdings wolle er sein Leben nicht grundsätzlich umkrempeln – im Gegensatz unter anderem zum prominenten Lottogewinner Chico, der im vergangenen Jahr "nur" zehn Millionen Euro abgeräumt und danach mit teuren Autos und Luxus-Klamotten in den Medien und auf Instagram geprotzt hatte.

Eines ist aber klar: Auch für den Lottogewinner aus Bremerhaven wird sich das Leben nun grundlegend ändern. Sein erklärtes Ziel dabei: auf dem Boden bleiben – mit 107 Millionen Euro auf dem Konto womöglich gar nicht so einfach.

