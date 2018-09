Zum achten Mal hat sich die Katastrophe von Duisburg nun gejährt, der Strafprozess um die Massenpanik der Loveparade blickt allerdings noch keinem Ende entgegen. Am Dienstag wird erstmals ein Polizist als Zeuge vernommen. Befragt wird der damalige polizeiliche Leiter des Führungsstabs am Veranstaltungstag 24. Juli 2010. Das Gericht hat insgesamt fünf Verhandlungstage für die Befragung angesetzt, so viele wie noch für keinen Zeugen davor. In der Befragung durch den Vorsitzenden Richter Mario Plein ging es vor allem darum, wie der Polizist die Rollen der zehn Angeklagten wahrgenommen hatte.

In der Außenstelle des Landgerichts Duisburg auf dem Düsseldorfer Messegelände gab der 55-jährige hochrangige Beamte zunächst einen groben Überblick über seine Tätigkeit im Zusammenhang mit der Loveparade. Er berichtete, dass er am Veranstaltungstag die Spätschicht als Stabsleiter zusammen mit einem Polizeiführer innehatte.

Sohn des Polizisten nahm an der Loveparade in Duisburg teil

In der Mittagszeit habe er zuvor noch seinen Sohn und dessen Bekannten auf der Veranstaltungsfläche abgesetzt. Einzelne polizeiliche Maßnahmen im Zusammenhang mit dem sich am späten Nachmittag abzeichnenden verhängnisvollen Gedränge kamen zunächst nicht zur Sprache.

Bei der Loveparade am 24. Juli 2010 in Duisburg gab es am einzigen Zu- und Abgang zum Veranstaltungsgelände ein so großes Gedränge, dass 21 Menschen erdrückt und mindestens 652 verletzt wurden. Angeklagt sind sechs Mitarbeiter der Stadt Duisburg und vier Beschäftigte der Veranstalterin Lopavent unter anderem wegen fahrlässiger Tötung.