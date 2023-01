von Jessica Kröll In Lübeck wurde ein 49-Jähriger vermisst, der nach einem Disco-Besuch nicht nach Hause kam. Nun ist sein Schicksal offenbar geklärt.

Samstagnacht, den 14.Januar, feierte Thomas N. noch mit einem Kumpel in der Disco Hüx in der Lübecker Altstadt. Gegen 6 Uhr verließ er laut Polizei die Location und ging zu Fuß vermutlich in Richtung Kanalstraße. Darauf lassen zumindest Bilder einer Überwachungskamera schließen, die den Vater dabei filmten. Familie und Freunde suchten ihn seitdem, baten in den Sozialen Netzwerken verzweifelt um Hinweise.

Polizei Lübeck findet Männerleiche im Wasser

Nun meldet die Polizei Lübeck, dass sie den Vermissten wohl gefunden hat: "Nachdem am letzten Dienstag (17.01.2023) bei einem ersten Sucheinsatz Polizeihunde auf dem Wasser der Kanaltrave anschlugen und in der Folge Taucher im Wasser nicht fündig wurden, sollten am heutigen Tag (23.1.2023, d. Red.) die Suchmaßnahmen intensiviert fortgesetzt werden. Erneut kamen ab 09:00 Uhr zunächst die Leichenspürhunde zum Einsatz, um die Ergebnisse der letzten Woche zu bestätigen. Tatsächlich schlugen sie auch diesmal an derselben Stelle an." Taucher seien dann ins Wasser gestiegen und hätten gegen Mittag den leblosen Körper eines Mannes gefunden. "Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Mann um den vermissten 49-jährigen Lübecker handelt", heißt es in der Polizeimeldung. Zuvor hatte demnach eine Passantin den Wohnungsschlüssel des Vermissten gefunden und bei der Polizei abgegeben.

Beim Verlassen der Disco soll Thomas N. ziemlich betrunken gewesen sein. Seine Tochter sagte zu RTL: "Er wirkte wohl total orientierungslos, Fremde mussten ihm auch helfen, seinen Pullover anzuziehen, sehr komisch." Zudem wisse man auch nicht genau, ob er zur Kanalstraße gegangen ist, sondern man habe auf der Kamera nur gesehen, dass er über die Straße gegangen ist." Jacke und Handy soll er im Hüx zurückgelassen haben.

Die Polizei geht momentan von einem Unglücksfall aus, ermittelt aber noch zu den genauen Umständen.

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel wurde den neuen Informationen entsprechend aktualisiert.

Quellen: Polizei Lübeck, RTL, "Lübecker Nachrichten", Folgemeldung der Polizei Lübeck.