von Jessica Kröll In Lübeck wird seit einigen Tagen ein Mann vermisst. Der 49-Jährige kam nach einem Disco-Besuch nicht nach Hause. Seine Jacke und sein Handy ließ er zurück. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Samstagnacht, den 14.Januar, feierte Thomas N. noch mit einem Kumpel in der Disco Hüx in der Lübecker Altstadt. Gegen 6 Uhr verließ er laut Polizei die Location und ging zu Fuß vermutlich in Richtung Kanalstraße. Darauf lassen zumindest Bilder einer Überwachungskamera schließen, die den Vater dabei filmten. Familie und Freunde suchen ihn seitdem, bitten in den Sozialen Netzwerken verzweifelt um Hinweise.

Beim Verlassen der Disco soll Thomas N. ziemlich betrunken gewesen sein. Seine Tochter zu RTL: "Er wirkte wohl total orientierungslos, Fremde mussten ihm auch helfen, seinen Pullover anzuziehen, sehr komisch." Zudem wisse man auch nicht genau, ob er zur Kanalstraße gegangen ist, sondern man habe auf der Kamera nur gesehen, dass er über die Straße gegangen ist." Jacke und Handy soll er im Hüx zurückgelassen haben.

Lübeck: Polizei sucht mit Leichenspürhunden Kanal ab

Zuletzt trug der circa 1,70 Meter große Mann mit den blonden Haaren eine hellblaue Jeans und einem tarnfarbenen Pullover mit Kapuze. Am Montag und Dienstag suchte die Polizei und die Feuerwehr die Kanaltrave ab. Wie die "Lübecker Nachrichten" berichten, setzten die Beamten Taucher und Leichenspürhunde ein. Am Dienstag schlugen dann gegen 15 Uhr die Hunde wegen einer möglichen Spur an. Daraufhin wurden weitere Kräfte der Feuerwehr angefordert und der Wanderweg an der Kanalstraße gesperrt. Gefunden wurde nichts, jedoch wird ein Polizeisprecher zitiert, der erklärte: "Wir vermuten dort sehr stark etwas".

Die Polizei machte sich kurz darauf noch einmal mit den Leichenspürhunden aufs Wasser. Auch diesmal schlugen die Hunde an und Taucher suchten im Bereich der Hüxtertorbrücke. Doch auch diese Suche blieb schließlich ohne Erfolg.

Am Dienstag musste die Suche bei Einbruch der Dunkelheit abgebrochen werden. Sie soll am Mittwoch weitergehen. "Wir ermitteln inzwischen in alle Richtungen", so der Polizeisprecher, "wir können nichts mehr ausschließen."

