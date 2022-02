Sehen Sie im Video: 2,5-Millionen-Euro-Spielzeug – so sieht es in einem privaten U-Boot für Superyachten aus.

















Ein wahres Luxus-Spielzeug für die Super-Reichen.





Mit diesem U-Boot kann bis zu 300 Meter tief getaucht werden.





Mit einer Länge von 3,2 Metern und einem Gewicht von 3800 Kilogramm passt es problemlos auf jede Yacht.





Yacht-Besitzer können so mit ihrem privaten U-Boot problemlos die Umgebung erkunden.





Zwei Passagiere plus Pilot haben darin Platz.



Der Innenraum ist mit Ledersesseln ausgestattet und sorgt so für einen komfortablen Sitz.





Unter Wasser erreicht das Fahrzeug eine Höchstgeschwindigkeit von drei Knoten, circa 5 km/h.





Das Besondere: Mit einem Pilotentrainingskurs wird das Luxus-Spielzeug zum Spaß für jeden Yacht-Besitzer.





Doch was kostet das U-Boot?





Sage und schreibe 2,5 Millionen Euro muss ein Yacht-Besitzer für den Extra-Spaß ausgeben.





Der niederländische Hersteller „U-Boat Worx“ stellt Unterwasserfahrzeuge speziell für Superyachten her –





Uund scheint damit einen Nerv zu treffen, denn das innovative Produkt sorgt für Begeisterung.





Was wohl als nächstes Luxus-Spielzeug auf den Markt kommt?

