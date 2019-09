Fast 200 Menschen sind laut spanischer Küstenwache gerettet worden, bei ihrem Versuch, das Mittelmeer von Nordafrika aus nach Spanien zu überqueren. Sie landen hier in der Nacht zu Dienstag im Hafen von Málaga. In Spanien gehen die Debatten weiter, welche Rolle Hilfsorganisationen spielen sollen bei der Rettung von Menschen auf der Flucht und mit Blick auf die Rolle der offiziellen Strukturen hier, an der Südküste der Europäischen Union. Gerade hatte mit dem Schiff "Open Arms" das Schiff einer spanischen Nicht-Regierungsorganisation im Blickpunkt der Öffentlichkeit gestanden. Die "Open Arms" befand sich mit zahlreichen Flüchtlingen an Bord in einer wochenlangen "Hängepartie", da sie in Italien laut dortiger Regierung nicht anlegen durfte. Dutzende der jetzt hier Geretteten, darunter zahlreiche Kinder, waren in der Straße von Gibraltar gefunden worden, über 100 weitere Menschen in Booten hatte man im Alborán-Meer angetroffen, dem westlichsten Teil des Mittelmeeres. Bis Mitte August waren laut spanischer Regierung in diesem Jahre etwas mehr als 18.000 Migranten gelandet, rund 40 Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Angaben der Vereinten Nationen zufolge sank die Zahl der Flüchtlinge über das Mittelmeer seit 2015 deutlich, bis 2018 auf etwa ein Zehntel. Etwa 15.000 Menschen sollen laut UN-Schätzungen während dieser Zeit auf der gefährlichen Seereise ums Leben gekommen sein oder gelten als vermisst.