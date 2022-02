Er ist startklar. Der 16-jährige britisch-belgische Nachwuchspilot Mack Rutherford will der jüngste männliche Pilot werden, der allein um die Welt geflogen ist. Seine große Reise soll im Frühjahr beginnen. Und das Ultraleichtflugzeug, mit dem der Teenager um die Welt fliegen will, gehört laut Herstellerdaten zu den schnellsten der Welt. Der Teenager fliegt damit sozusagen im Windschatten seiner drei Jahr älteren Schwester Zara Rutherford. Diese hatte vor wenigen Wochen einen ähnlichen Rekordflug abgeliefert. Und hält damit den Weltrekord der jüngsten weiblichen Pilotin für die Umrundung. "Es ist wirklich aufregend zu denken, dass ich bald etwas Unglaubliches machen werde. Aber es ist auch ein bisschen so, dass ich mich frage, habe ich alles richtig gemacht? Habe ich mich vorbereitet? Habe ich das? Aber ja, ich bin jetzt ziemlich zuversichtlich, dass ich bereit bin.'' Mack Rutherford will nach eigenen Angaben bereits Pilot werden, seitdem er drei Jahr alt ist. Daran hat sein Vater Sam, mit dem er hier im Flugzeug sitzt, sicher einen großen Anteil. Auch seine Mutter ist Pilotin. Er liebe es einfach zu fliegen, sagt der Nachwuchspilot: "Ich liebe einfach die Freiheit. Wenn man zum Beispiel im Auto sitzt, weiß man, dass man durch die Straßen eingeschränkt ist, man muss an dieser Stelle rechts abbiegen, man muss auf dieser Spur bleiben. Aber in der Luft kann man im Grunde fliegen, wohin man will. Man ist nur hier und da etwas im Luftraum eingeschränkt. Aber ansonsten kann man fliegen, wohin man will, mit jeder Geschwindigkeit und in jeder Höhe, die man will, und das ist wirklich sehr schön." Mack Rutherford hat seit 2020 seinen Pilotenschein und mittlerweile schon Hunderte Flugstunden absolviert, darunter auch zwei Transatlantik-Flüge. Erfahrungen, die ihm sicher bei seinem Rekordversuch helfen werden.