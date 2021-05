Mäuse vermehren sich schnell und sind äußerst mobil. In der Ostküstenmetropole Sydney fürchtet man, dass die Tiere mit Lebensmittel-Transporten in die Stadt gelangen.

Sie flitzen in Massen durch Scheunen, Restaurants und Wohnungen. Eine Mäuseplage hat den Süden Australiens fest im Griff. Noch verbreiten die Nager ihren Schrecken auf dem Lande – doch auch Städte fürchten die Tiere.

Australiens Südosten liefert derzeit Bilder wie aus einem Horrorfilm: Mäuse fallen zu Hunderten aus Erntemaschinen, schwärmen durch Scheunen – oder liegen in Massen tot auf dem Boden. Es gibt Berichte von Menschen, die zu Hause nachts im Bett durch herumhuschende Mäuse erwachten – oder von Krankenhauspatienten, die in der Klinik von den Nagern gebissen wurden. Restaurantbesuche können schnell eklig werden, wenn die kleinen Tiere zwischen den Gästen über den Fußboden huschen.

Eigentlich sind massenhafte Vermehrungen von Mäusen gar nicht so selten in Australien. Das Phänomen kommt alle paar Jahre vor, wenn die Witterungs- und Futterbedingungen günstig für die Nagetiere sind, die ursprünglich nicht Teil der australischen Tierwelt waren, sondern von europäischen Seefahrern eingeschleppt wurden. In Jahren mit reichem Nahrungsangebot vermehren sich Mäuse schnell. Doch so schlimm wie dieses Mal soll es seit Jahrzehnten nicht mehr gewesen sein.

Dozens of mice fall out of a farm machine as mouse plague continues in Australia pic.twitter.com/8htSyWbMlV — The Sun (@TheSun) May 26, 2021

Zunächst freuten sich die Bauern in Australien über eine gute Ernte

Grund für die aktuelle Plage ist ein das viele Getreide, das die Bauern in der letzten Saison geerntet hatten: Die Ernte fiel so gut aus, weil es nach zwei Jahren Dürre endlich wieder kräftig geregnet hatte. Die vollen Getreidesilos waren aber auch ein Fest für Mäuse. Sie konnten sich bei dem reichhaltigen Futterangebot kräftig vermehren.

Seit Wochen gibt es immer wieder Berichte über die Mäuseplage, aber inzwischen ist sie so schlimm, dass unter den Bauern geradezu Panik herrscht. In manchen Regionen geben sie Felder auf und säen nicht neu ein. Die Landwirte haben Angst, dass die Nager sich an der Saat nur fett fressen – und die Pflanzen gar nicht erst wachsen.

Tote Mäuse liegen auf einer Kehrschaufel. Das Outback im Osten Australiens erlebt die schlimmste Mäuseplage seit Jahrzehnten. © The Coonamble Times/AAP / DPA

Die Mausplage könnte noch zwei Jahre andauern, wenn man nicht sofort damit beginne, die Tiere massenhaft zu töten, warnte jetzt ein australischer Bauernverband. Noch betreffe die Krise ländliche Gebiete – jedoch sei es für die unzähligen Nager kein Problem, sich in Richtung größerer Städte auszubreiten. Wenn Lkw mit Lebensmitteln in die nächste Metropole fahren, seien oft auch Mäuse mit an Bord. Der Küstenmetropole Sydney, die recht nah am Hotspot der Plage liegt, könnte deshalb eine Invasion der Mäuse drohen.

Ein Super-Gift als letzte Rettung

Dass die Mäuse bekämpft werden müssen, ist in Australien größtenteils Konsens. Allerdings wird die Art der Bekämpfung kontrovers debattiert. Denn die Regierung will das Nager-Problem mit einem extrem tödlichen Gift lösen: Bromadialon ist zwar rezeptfrei für den Hausgebrauch in kleinen Mengen zugelassen, jedoch war es Farmern bisher verboten, es im großen Stil zu verwenden – aus Angst, auch andere Tiere zu schädigen.

Bromadialon-Köder gelten als das tödlichste Mäusegift der Welt und bewirken, dass die Tiere innerlich verbluten. Skeptiker fürchten, dass mit der Aktion auch etliche Wildtiere getötet werden, wenn das Mittel in die Nahrungekette gelangt. Tierschützer warnen, Opfer der Mäuseplage könnten auch viele Greifvögel, Eulen oder andere Mäusejäger werden.

Australiens Mausplage richtet große wirtschaftliche Schäden an

Aktuell ist die Regierung in Canberra fest entschlossen, das Supergift einzusetzen. Die einzelnen Staaten müssen dem Einsatz allerdings noch zustimmen.

Bislang soll die Mäuseplage viele Millionen Australische Dollar gekostet haben – nicht nur wegen der immensen Schäden in der Landwirtschaft. Auch Firmen, Läden, Büros, öffentliche Einrichtungen oder Privathäuser sind betroffen. Die Tiere fressen Kabel und Dämmungen an, verschmutzen Innenräume, machen Lebensmittel unbrauchbar. Viele Bürger möchten, dass das einfach nur aufhört.

Doch eine schnelle Lösung wird es wohl nicht geben. Denn sogar Befürworter des Bromadialon-Einsatzes sind inzwischen skeptisch: Die Plage sei so weit vorangeschritten, dass noch nicht einmal das Super-Gift die Lösung sei.

Quellen: "Daily Mail“, "USA Today", "9 News", "Agrar Heute"