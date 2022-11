Sehen Sie im Video: Video von Geburt im Auto geht viral.









Diese Geburt hatten die beiden frischgebackenen Eltern wohl anders geplant. An einer Tankstelle in Brasilien kommt es zu diesem magischen Moment. Gabriela Correiaw war gerade mit ihrem Mann auf dem Weg in das Krankenhaus, doch so lang wollte Baby Arthur nicht warten. Die 33-Jährige, die selbst Geburtshelferin ist, merkt schnell, es ist zu spät. Zum Glück ist eine Kollegin zur Stelle und hilft, das Kind auf der Rückbank zur Welt zu bringen. Auch die Geburtsfotografin Deborah Ghelman ist mit in dem Wagen. Auf dem Vordersitz in dem vollbesetzten Auto gelingt es ihr, die Szenen festzuhalten. Dem Baby und der Mutter geht es gut. Auf Instagram gehen die glücklichen Bilder viral. Gegenüber „Today" sagt Ghelman, sie freue sich, dass das Video weltweit Aufmerksamkeit errege, es zeige, wozu Frauen auch ohne medizinische Eingriffe (…) fähig sind.

