Sehen Sie im Video: 20-stöckiges Wohnhaus in Mailand steht lichterloh in Flammen.









In Mailand ist in einem 20-stöckigen Hochhaus ein Großbrand ausgebrochen. Das Feuer fing nach Angaben der Feuerwehr am frühen Sonntagabend in den oberen Etagen des Gebäudes an. Anschließend habe es sich bis zu den unteren Stockwerken ausgebreitet. Meldungen über Todesopfer oder vermisste Personen gab es bisher nicht. Die etwa 70 Familien, die in dem Hochhaus lebten, seien nach Angaben des Bürgermeisters Beppe Sala rechtzeitig kontaktiert worden. Lokalen Medienberichten zufolge erlitten rund 20 Bewohnerinnen und Bewohner leichte Rauchgasvergiftungen. Bis der Brand unter Kontrolle war, dauerte es Stunden.

