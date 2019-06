Der Vergangenheit auf der Spur. Steinmetze des Mainzer Dombauamts haben am Dienstag in der Mainzer St. Johanniskirche den Deckel eines Stein-Sarges aus dem 11 Jahrhundert angehoben. Unter dem etwa 700 Kilogramm schweren Sargdeckel kamen menschliche Überreste zum Vorschein. Sie gehören wahrscheinlich zu einem geistlichen Würdenträger. Darauf deuten nach Angaben der Forscher Goldbordüren am Kopf und im Armbereich des Toten hin. Forscher vermuten, dass es sich um den ehemaligen Mainzer Erzbischof Erkanbald handeln könnte, der vor mehr als 1000 Jahren gestorbenen ist. Genauere Angaben können die Experten zunächst nicht machen. An den Untersuchungen ist ein Team von 14 Wissenschaftlern beteiligt. Der Sarg war im vergangenen Jahr bei Grabungen in der evangelischen Kirche freigelegt worden. Nach den Untersuchungen soll der Sarkophag wieder geschlossen werden, um die Totenruhe zu wahren. Wenn es sich tatsächlich um das Grab von Erkanbald handelt wäre der Nachweis gelungen, dass St. Johannis der "Alte Dom" von Mainz war.