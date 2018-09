In Malaysia ist ein lesbisches Paar mit Stockschlägen bestraft worden. Die beiden Frauen im Alter von 22 und 23 Jahren bekamen am Montag in einem Gerichtssaal hinter geschlossenen Türen jeweils sechs Schläge mit einem Bambusstock verpasst. Die Bestrafung wurde nach einem Bericht des Online-Nachrichtenportals "Star Online" vom obersten muslimischen Religionsrichter des Bundesstaates Terengganu überwacht. Zudem müssen die Frauen umgerechnet noch jeweils knapp 700 Euro Strafe zahlen.

Malaysia: Homosexuelle Handlungen per Gesetz verboten

Das Paar war dabei beobachtet worden, wie es in einem Auto Sex hatte. In einem Prozess bekannten sich beide schuldig. In Malaysia sind homosexuelle Handlungen per Gesetz verboten. Von den 31 Millionen Einwohnern sind etwa 60 Prozent muslimischen Glaubens. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International hatten Malaysia aufgefordert, auf die Vollstreckung des Urteils zu verzichten - jedoch ohne Erfolg.