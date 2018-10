Eine Sturzflut ergießt sich durch diesen Ort auf Mallorca. Die spanische Ferieninsel ist am späten Dienstagabend von schweren Unwettern getroffen worden. Auf diesen Handyvideos ist die Wucht der schlammbraunen Wassermassen zu erahnen - die ganze Zerstörung wird erst am Morgen danach deutlich. Im den Straßen von San Llorenc türmen sich Autowracks und Trümmer. Mehrere Menschen sind ums Leben gekommen. Der Katastrophenschutz berichtete am Mittwoch von mindestens fünf Toten. Lokale Medien berichteten, mindestens ein Dutzend weiterer Menschen werde noch vermisst. Die Behörden bestätigten die Meldungen zunächst nicht. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez sprach den Angehörigen und allen Menschen, die von den Fluten betroffen sind, sein Beileid aus. Am Mittwoch will der Premier sich vor Ort ein Bild von der Lage machen.