Die Suchaktion im Unwettergebiet auf Mallorca brachte am Donnerstag ein trauriges Ergebnis. Die beiden Deutschen, die nach der Sturzflut auf der Baleareninsel am Dienstag vermisst wurden, sind vermutlich tot. Die Einsatzkräfte teilten mit, die Leichen einer Frau und eines Mannes seien in der Gegend gefunden worden, wo die beiden Deutschen ihr Auto abgestellt hatten. Die Zahl der Unwettertoten hat sich damit auf 12 erhöht. Die Suche nach einem vermissten spanischen Kind dauerte am Donnerstagnachmittag noch an. Aber nicht nur Mallorca hat derzeit mit Folgen verheerender Unwetter zu kämpfen. Auch in Frankreich und Italien sind bei Stürmen und sintflutartigen Regenfällen Menschen ums Leben gekommen. An der Mittelmeerküste bei Sainte-Maxime konnten Einsatzkräfte zwei Menschen nur noch tot aus diesem Auto bergen. Und auf der italienischen Insel Sardinien kam eine Frau in einer Flut nahe der Hauptstadt Cagliari ums Leben. Ein Mann wurde noch vermisst. Am Mittwoch hatte hier heftiger Regen eingesetzt. Flüsse traten über die Ufer, die Schulen blieben in weiten Teilen des Landes am Donnerstag geschlossen.