Aus der Luft versuchen die Einsatzkräfte auf Mallorca, sich ein Bild vom Ausmaß der Zerstörung zu verschaffen. Das heftige Unwetter am späten Dienstagabend hat auf der Baleareninsel eine verheerende Sturzflut ausgelöst. Mindestens zehn Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Die örtlichen Rettungskräfte meldeten am Donnerstag per Twitter, dass noch zwei Deutsche sowie ein Kind vermisst würden. Für die Einsatzkräfte und die Anwohner der betroffenen Gebiete im Osten der Insel hat unterdessen das große Aufräumen begonnen. Die Wassermassen haben Dutzende Autos mitgerissen, ganze Straßen wurden unterspült und brachen zusammen. "Wir kamen nicht mehr durch", sagt diese Anwohnerin. "Auf den Straßen ging gar nichts mehr, am Ende mussten wir uns ein Zimmer in einem Hotel suchen" "Wir versuchen, die Strom- und Wasserversorgung wieder zum Laufen zu bringen. Nach und nach wird es wieder." Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez besuchte am Mittwoch die Menschen in dem besonders betroffenen Ort Sant Llorenc. Hier waren die schlammbraunen Fluten teils mitten durch die Häuser gerauscht. Der Premier versprach den Menschen Unterstützung. "Ich möchte möchte den Familien der Opfer unsere Solidarität und unser Mitgefühl übermitteln. Sie haben einen enormen Verlust erlitten. Und ich möchte ihnen allen versichern, dass die spanische Regierung alle nötigen Kräfte in Bewegung setzen wird, damit sie wieder ihr normales Leben führen können." Die Behörden entsandten mehr als 600 Einsatzkräfte, um bei den Aufräumarbeiten und der Suche nach Vermissten zu helfen.