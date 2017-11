Im schleswig-holsteinischen Schackendorf hat sich ein mysteriöser Mordfall ereignet. Demnach fand ein Mann die halbnackte Leiche seiner Ehefrau am Donnerstag an einer verlassenen Straße. Ob es sich bei der Tat um ein Sexualdelikt handelt, blieb zunächst unklar. Die Frau lag reglos und mit entblößtem Unterkörper nahe der A21. Zudem soll die Tote, die mit ihrem Hund Gassi ging, ein Loch im Kopf aufgewiesen haben. Der Ehemann hatte seine Frau bei der Polizei als vermisst gemeldet, habe dann aber auf eigene Faust nach ihr gesucht. Dabei sei er auch die von seiner Frau bevorzugten Gassi-Routen abgegangen, wo er letztlich den grausigen Fund machte. Am Freitag dann die Kehrtwende: Die Polizei nahm den Ehemann als Tatverdächtigen fest. Laut einem Medienbericht hat die Staatsanwaltschaft Kiel Haftbefehl gegen ihn erlassen. Es besteht wohl der Verdacht, dass der Mann den Auffundort seiner Frau inszeniert hat.