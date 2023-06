© Facebook / Santa Cruz Museum of Natural History

Mann nimmt Strandgut mit nach Hause – erst via TV erfährt er, wie immens wertvoll sein Fund ist

Nichtsahnend entdeckt ein Jogger in Kalifornien einen Gegenstand am Strand und steckt ihn ein. Nach kurzer Zeit erfährt er, dass es sich um einen riesigen Zahn handelt, der circa 5000 Jahre alt ist.

Unverhofft kommt oft. Wieviel Wahrheit in diesem Spruch liegt, erfuhren kürzlich drei Menschen im US-amerikanischen Bundesstaat Kalifornien, die sich mit einen Mammutzahn beschäftigten, dessen finanzieller Wert als unschätzbar gilt.

Aber der Reihe nach: Eine Frau sieht einen Gegenstand, den sie nicht zuordnen kann und befragt einen Wissenschaftler, worum es sich bei dem Gegenstand handele. Unterdessen entdeckte ein Jogger denselben Gegenstand – auch er wusste nicht, worum es sich genau handelte – und nahm ihn mit nach Hause. Als der Wissenschaftler schließlich erkannte, dass es sich bei dem Fund um einen äußerst seltenen und wertvollen Mammutzahn handelte, war dieser jedoch bereits in die Wohnung des Joggers gelangt und drohte, für die Wissenschaft verloren zu sein.

Mammutzahn-Suche via TV

Doch der Wissenschaftler ließ nicht locker. Wie die Zeitschrift "The Kansas City Star" auf ihrer Online-Präsenz berichtet, startete er einen Suchaufruf, für den er das Foto der Frau nutzte, die zuerst den Fund ablichtete und tatsächlich: Der Jogger sah den Aufruf, der seinen Weg in eine TV-Sendung gefunden hatte und war äußerst erstaunt, wie immens wertvoll sein Fund sein sollte.

Er meldete sich bei dem Wissenschaftler, um den etwa 25 Zentimeter großen und wahrscheinlich um die 5000 Jahre alten Mammutzahn der Forschung zu überlassen. Der Forscher sorgte dafür, dass der Zahn ins örtliche Museum für Naturkunde und Geschichte gelangte und nun intensiv untersucht werden kann.

Am Ende stellten alle drei fest, wie unwahrscheinlich es jeweils war, dass der Zahn seinen Weg ins Museum fand. Weder war es für den Jogger wahrscheinlich, ein solches Exemplar zu finden – der letzte derartige Fund gelang in den 1980er Jahren –, noch war es für die Frau, die ihn zuerst sah, wahrscheinlich, dass sie erfuhr, was genau sie da fotografierte. Sie hatte zwar online ihren Fund gepostet, jedoch brauchte es erst noch eine weitere Person, die den Wissenschaftler auf dieses Posting aufmerksam machte.

Schließlich war es auch für den Wissenschaftler selbst sehr unwahrscheinlich, dass sich ein Finder melden würde, denn neben dem hohen Wert für die Paläontologieforschung gelten Mammutzähne ebenso als finanziell wertvoll. Auch wenn bei diesem Exemplar – es wird von dem Wissenschaftler als "unschätzbar" taxiert – keine genaue Summe genannt wurde.

