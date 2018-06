Ein 35-jähriger Zugreisender hat einer schlafenden Frau unter den Rock fotografiert und ist dabei auf frischer Tat ertappt worden. Eine uniformierte Bundespolizistin beobachtete den Vorfall am Montagabend in einem ICE auf der Fahrt von Erfurt nach Nürnberg und nahm den Mann vorläufig fest, wie die Bundespolizei in Nürnberg am Dienstag mitteilte.



Der Thüringer machte die Aufnahme vom Intimbereich der 28-jährigen Mitreisenden demnach mit seinem Handy. Bei der Sichtung des beschlagnahmten Smartphones entdeckte die Polizei eine Vielzahl ähnlicher Aufnahmen, die vermutlich auf dieselbe Weise angefertigt wurden. Gegen den Mann wird ermittelt.