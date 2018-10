Viele hängen im Alltag in jeder freien Sekunde am Smartphone. So auch dieser Mann am Tresen einer Bar in São Paulo. Was er dabei verpasst, zeigt die Überwachungskamera des Lokals. Ein Mann überfällt die Bar und bedroht die Gäste mit einer Schusswaffe. Während die verängstigten Menschen sich auf den Boden legen, hat der Mann am Tresen nur Augen für sein Smartphone. Als der Mann den Überfall bemerkt, ist der Täter längst verschwunden. Glück für ihn – in anderen Fällen haben Räuber schon geschossen, wenn ihre Anweisungen nicht befolgt wurden.