Limburg, 08.10.19: Mit einem gestohlenen schweren Lastwagen ist ein Mann am Montagabend in der Innenstadt von Limburg auf mehrere Autos aufgefahren. Dabei wurden nach Angaben der Polizei neun Menschen leicht verletzt. Die Polizei äußerte sich auch am frühen Dienstagmorgen nicht dazu, ob es sich um einen Unfall oder einen Anschlag gehandelt habe. Es gab auch keine Informationen darüber, ob sich der Fahrer zu seinem Motiv geäußert hat oder ob der Laster Bremsspuren auf dem Asphalt hinterlassen hat. Der Lkw war zuvor in unmittelbarer Nähe des Schauplatzes gestohlen worden. Die «Frankfurter Neue Presse» zitierte den eigentlichen Fahrer des Lasters. In dem Bericht heißt es, dass der Fahrer von einem Mann aus dem LKW gezerrt wurde, als dieser an einer roten Ampel wartete. Die Ermittler werteten bis in den späten Abend hinein Zeugenaussagen aus. Am Dienstag möchte man sich dann zu Erkenntnissen der Nacht äußern.