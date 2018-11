Die Indonesier Intan Syari und Rio Nanda Pratama waren seit 13 Jahren ein Paar und wollten am 11. November 2018 endlich heiraten. Doch daraus wurde nichts. Nur wenige Tage vor der geplanten Hochzeit starb der Verlobte bei einem Flugzeugabsturz der Airline Lion Air. Doch Rio Nanda Pratama hatte einen letzten Wunsch, den seine Verlobte ihm nun trotz seines tragischen Todes erfüllt hat: In ihrem Hochzeitskleid und mit weißen Rosen ließ sie sich fotografieren. Ein Teil der Fotos wurde nun auf Instagram veröffentlicht.

"Wenn ich es nicht pünktlich schaffe, mach die Hochzeitsfotos ohne mich"

29. Oktober 2018: Pratama war für einige Tage geschäftlich in Indonesiens Hauptstadt Jakarta und will mit dem Lion-Air-Passagierflug JT610 in Richtung Heimat fliegen, so berichten es seine Verlobte und der Hochzeitsfotograf auf Instagram. Ziel des Fluges ist die Stadt Pangkal Pinang im Norden des asiatischen Landes. Doch kurz nach dem Start der noch relativ neuen Maschine endet die Reise auf tragische Weise: Das Flugzeug stürzt ins Wasser, keiner der Insassen überlebt. 189 Passagiere und Airline-Mitarbeiter verlieren ihr Leben. Die Absturzursache ist bislang noch unklar. Lediglich der Flugschreiber kann wenige Tage nach dem Unglück geborgen werden.

Intan Syari muss am Boden zerstört gewesen sein, so kurz vor ihrer Hochzeit ihren Mann zu verlieren. Pratama hatte vor seinem Abflug aus Jakarta aber – wohl im Spaß –folgendes gesagt: "Wenn ich es nicht pünktlich bis zum 11. November zu dir schaffe, zieh dein weißes Kleid an, schmink dich schön, besorg weiße Rosen, mach die Fotos ohne mich und sende sie mir dann zu." So schreibt es der Hochzeitsfotograf auf Instagram.

Nach tragischem Tod: Frau macht Fotos ohne ihren verstorbenen Verlobten

Niemand konnte ahnen, dass diese Sätze Pramatas letzte Nachricht sein würde. Knapp zwei Wochen nach dem Tod ihres Verlobten fasst Intan Syari einen Entschluss: Sie will ihrer "ersten Liebe" den letzten Wunsch erfüllen, den Pratama ihr in seiner letzten Nachricht geschickt hatte. Sie lässt sich schminken, zieht das Kleid an und besorgt weiße Rosen. Ein Fotograf schießt anschließend die Hochzeitsfotos – von ihr allein. Auf einigen Fotos ist auch die Schwester des Verstorbenen zu sehen. Auf Instagram schreibt Syari "I Love U Rio Nanda Pratama sayang❤❤❤"

Die auf verschiedenen Instagram-Kanälen veröffentlichten Fotos werden hundertfach kommentiert und erhalten Tausende Likes.