von Wiebke Tomescheit Hungrige Möwen wurden für ein kleines Fish'n'Chips-Restaurant in Whitby zu einem echten Problem. Die Betreiber fanden eine kreative Lösung dafür.

Um neben Schule oder Studium ein bisschen Geld dazu zu verdienen, macht man so einiges. Viele Menschen hatten in dieser Zeit Nebenjobs, manche dröge, manche skurril. (Übrigens sogar diverse Hollywoodstars!) Corey Grieveson aus dem englischen Küstenstädtchen Whitby aber hat vielleicht einen der ungewöhnlichsten Jobs der Welt: Der 18-Jährige ist nämlich für ein kleines Fish'n'Chips-Restaurant an der britischen Küste tätig – als "Möwenschreck".

Vor Ort Reise Am Weststrand des Darß wird auf Küstenschutz verzichtet: Ein Experiment mit offenem Ausgang

"Ich mach das jetzt schon seit einer Weile", sagt er in einem Interview mit der BBC. "Ein paar Tage in der Woche arbeite ich drinnen, ansonsten bin ich hier draußen und jage die Möwen weg." Wie er das macht? Einerseits auf die klassische Art: Laufen, rufen und mit den Armen wedeln. Aber: Zusätzlich trägt er ein aufblasbares Adlerkostüm.

Corey in seiner Arbeitskleidung © Screenshot Instagram

Eine ungewöhnliche, aber lohnende Investition

Corey nimmt die ungewöhnliche Arbeitskleidung mit typisch britischem Humor: "Ich liebe Adler, darum ist das eigentlich der perfekte Job für mich." Was witzig klingt, hat aber tatsächlich einen ernsten Hintergrund: Die frechen Möwen an der Küste von Whitby wurden für die Gäste des Restaurants, die ihr Essen oft auf der Hand mitnehmen oder draußen essen wollen, zu einem echten Ärgernis – einem teuren. "Sie sind ein Albtraum", sagt Corey. "Man sieht, wie Leute ihr Essen mitnehmen und sie schaffen es kaum an den Mülleimern vorbei, da haben die Möwen ihnen schon alles weggenommen."

Schauspieler in Geldnot Feuerschlucker, Maskottchen, Clown: Die früheren Jobs der Hollywood-Stars 1 von 9 Zurück Weiter 1 von 9 Zurück Weiter Johnny Depp Mit einem wirklich undankbaren Job verdiente Johnny Depp zwischenzeitlich seine Brötchen: Er verkaufte übers Telefon Kugelschreiber an Fremde. "Es war schrecklich", erinnert sich der Schauspieler. Mehr

Aber auch für das Restaurant – "Mr. Chips" – ist das ein Problem. Denn Besucher, denen das einmal passiert ist, kommen vermutlich nicht so bald wieder. Da helfen auch Warnungen des Personals und Hinweisschilder nichts. Und so ist Coreys Gehalt für die Betreiber eine sinnvolle Investition: Er hält auf unterhaltsame Weise die hungrigen Seevögel von den Gästen fern. Und damit ist er selbst bereits eine kleine Attraktion geworden: Der "Eagle Man", der Adlermann, muss inzwischen immer wieder mit Touristen für Fotos posieren. Und so verschreckt er gleichzeitig Möwen, lockt aber auch Restaurantgäste an. Ein cleverer Deal!

Quellen: BBC, Instagram