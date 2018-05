Land unter in Ellicott City. Heftige Regenfälle haben in dem Vorort von Baltimore im US-Bundesstaat Maryland Überschwemmungen ausgelöst. Eine Straßen glichen am Sonntag einer Wildwasserlandschaft. Mehrere Autos wurden von den schlammbraunen Fluten mitgerissen. Zahlreiche Menschen saßen wegen der Fluten in ihren Häusern fest. Dieses Restaurant wurde für die Besucher zur Insel im reißenden Strom. Laut Berichten lokaler Medien fielen in Ellicott City innerhalb von zwei Stunden mehr als 20 Zentimeter Regen pro Quadratmeter. Der Gouverneur des US-Bundesstaates rief den Katastrophenfall aus.