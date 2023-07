von Eugen Epp Als der Pilot eines Propeller-Flugzeugs einen "medizinischen Notfall" erlitt, musste eine Passagierin die Maschine landen. Das gelang der Frau erstaunlich gut.

Nur zwei Personen saßen in der kleinen Maschine, die von Westchester im US-Bundesstaat New York zum Martha's Vineyard Airport in West Tisbury (Massachusetts) unterwegs war: eine 68 Jahre alte Frau und der 80-jährige Pilot. Während des Flugs erlitt der Pilot jedoch einen "medizinischen Notfall", wie die Polizei in West Tisbury mitteilte – und die Passagierin musste das Steuer des Flugzeugs übernehmen.

Offensichtlich besaß die Frau keine Pilotenausbildung, dennoch lag es in dieser Notsituation an ihr, das Flugzeug sicher zu Boden zu bringen. Und das gelang ihr sogar, wenn die Landung auch unbequem ausfiel: Die Maschine kam auf einem Grünstreifen neben der Landebahn auf, das Fahrwerk war nicht ausgefahren. Die linke Tragfläche des Flugzeugs ging dabei zu Bruch. Eine "Crash-Landung", wie es die Polizei ausdrückte – unter den gegebenen Umständen aber definitiv ein Erfolg.

Passagierin erleidet nur leichte Verletzungen

Laut offiziellen Angaben handelte es sich bei dem Flugzeug um ein Turboprop-Reiseflugzeug des Typs Piper Meridian. Es bietet sechs Sitze. Beide Personen stammen aus dem Bundesstaat Connecticut und wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Die mutige Passagierin erlitt leichte Verletzungen, sie konnte das Krankenhaus bereits verlassen. Der Pilot schwebt laut Polizei in Lebensgefahr. Was genau mit ihm passierte, teilten die Behörden nicht mit.

Offenbar hatten beide Personen noch Glück, erklärte ein erfahrener Berufspilot dem Sender CBS News – unter anderem, weil die Wetterbedingungen günstig waren und bei der Landung kein Feuer ausbrach. Es hätte auch "ein tödliches Ende" geben können. Zudem sei das Propellerflugzeug verhältnismäßig einfach zu fliegen gewesen: "Für einen Nicht-Piloten ist es schwierig, ein Flugzeug zu landen, aber wenn man sich in einer solchen Situation befindet, wäre dies das Flugzeug, in dem man sein möchte. Klein, nicht besonders komplex oder anspruchsvoll." Dass die Passagierin die Landung ohne größere Schäden gemeistert habe, sei "beeindruckend".

