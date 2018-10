Notlandung auf dem Militärflughafen Joint Base Andrews am Mittwoch. Das Flugzeug mit Melania Trump an Bord muss kurz nach dem Start zur Luftwaffenbasis zurückkehren. Eine Sprecherin der First Lady teilte mit, Ursache sei "ein kleines, technisches Problem" gewesen. Reporter, die ebenfalls an Bord der Maschine waren, berichteten, rund 15 Minuten nach dem Start sei Rauch in die Kabine gedrungen und es habe verbrannt gerochen. Crew-Mitglieder forderten die Reisenden auf, sich nasse Tücher vor das Gesicht zu halten. Melania Trump war auf dem Weg zu einem Termin in Philadelphia. Nach dem Vorfall wurde für die First Lady ein zweites Flugzeug bereitgestellt - ohne weitere Vorkommnisse.