Sehen Sie im Video: Menschen freuen sich über Schnee in der Atacama-Wüste in Chile.









Bilder einer Winterlandschaft – so weit, so schön. Doch auch selten, zumindest hier in der Atacama-Wüste in Chile und für diese Jahreszeit. Im Juni oder Juli kommt es alle paar Jahre vor, weiß Meteorologe Daniel Diaz. Aber jetzt? "Für Ende August ist das relativ ungewöhnlich, das sieht man eher einige Wochen oder Monate früher im Jahr." Ungewöhnlich oder nicht, die Bewohner der Kleinstadt El Salvador finden es toll. "Mit 30 sehe ich das erste Mal Schnee." "Es ist super, wie eine Bettdecke. Wunderbar." Schnee in der Wüste – eine Abwechslung also für die Menschen hier im Norden des Anden-Staates Chile.

