Ein Meteorit im Weltall. Ein ähnliches astronomisches Phänomen wurde am späten Montagabend in Teilen Bayerns und Tschechiens gesehen

von Annette Berger Ein Meteorit ist am Montagabend spektakulär über den fränkischen Nachthimmel gerast und war zeitweise heller als ein Vollmond. Das Phänomen wurde sogar als Video festgehalten.

In den sozialen Medien herrschte am späten Montagabend helle Aufregung, im wahrsten Sinne des Wortes. Von einem riesigen leuchtenden Blitz am Himmel berichteten Menschen beispielsweise auf Twitter. Die Szenerie sei surreal und faszinierend gewesen. Jemand schrieb von einem "leuchtenden grünen Ball" und fragte sich: War das wohl ein Meteorit?

Was man dort am Himmel in Süddeutschland – besonders über Franken, aber auch noch in Richtung Stuttgart – beobachten konnte, war nach ersten Einschätzungen tatsächlich ein Meteorit.

In Tschechien war der leuchtend helle Punkt, der rasend schnell in Richtung Erdoberfläche stürzte, ebenfalls gut zu sehen, wie Medien berichten. Das Hydrometereologische Institut in Tschechiens Hauptstadt Prag veröffentlichte auf Twitter ein Video, das zeigt, wie ein heller Punkt über den Nachthimmel über Pilsen rast. Eine Webcam nahm die Szene über der Stadt im Westen Tschechiens auf, etwa 70 Kilometer entfernt von der deutschen Grenze.

In Medienberichten wird mit ziemlicher Sicherheit davon ausgegangen, dass am Montagabend ein Meteorit am nächtlichen Himmel zu sehen war. Völlig unklar ist demnach aber, ob das Objekt vollständig verglühte, oder ob irgendwo Gesteinsbrocken bis zum Boden gefallen sind, was extrem selten ist und im Schnitt weltweit nur etwa sieben Mal pro Jahr vorkommen soll. Die tschechischen Forscher schließen aber zumindest nicht aus, dass Teile des kosmischen Gesteins auf die Erde aufschlugen. Das Leuchten sei heller gewesen als ein Vollmond, schrieben sie auf Twitter zu der Videosequenz.

Meteorit wurde am Montag um 22.45 Uhr über Pilsen in Tschechien gefilmt

Wer Webcam-Film wurde um 22.45 Uhr über Pilsen aufgenommen. An etwas weiter entfernten Orten soll der helle Punkt, der zeitweise den kompletten Himmel erleuchtete, Medienberichten zufolge ein paar Minuten früher zu sehen gewesen sein.

Auf Twitter jedenfalls war die Begeisterung über das Himmelsschauspiel groß. Der Moment sah magisch aus, geht aus den Kommentaren hervor. Ein Nutzer beschrieb es wie "eine grüne Sternschnuppe", die vom Himmel fiel.

Quellen: Twitter, "Fränkischer Tag", "Nordbayern.de", "Augsburger Allgemeine"