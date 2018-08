Die Bilder von der Absturzstelle im mexikanischen Bundesstaat Durango lassen Schlimmes vermuten. Doch die Passagiere an Bord der Maschine der Fluggesellschaft Aeroméxico haben offenbar Glück im Unglück gehabt. Bei dem Flugzeugabsturz am Dienstag wurden zwar mindestens 85 Menschen verletzt, es hat aber wohl keine Todesopfer gegeben. Das Flugzeug habe etwa zehn Kilometer vom Flughafen in Durango entfernt eine Notlandung gemacht, sagte ein Sprecher des örtlichen Zivilschutzes im Fernsehen. Augenzeugen hätten von einem lauten Knall berichtet, bevor die Maschine zu Boden ging, sagte der Gouverneur der Provinz. An Bord der Maschine befanden sich den Angaben zufolge mehr als 100 Menschen. Der Flughafenbetreiber führte das Unglück auf schlechtes Wetter zurück. Kurz nach dem Start sei die Maschine von einer Windböe erfasst worden, hieß es. Die Verletzten wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Einige von ihnen befinden sich in einem kritischen Zustand, sagt der Arzt Sergio Gonzalez: "Sie werden noch untersucht, 25 von denjenigen, die wir hier haben, haben keine ernsten Verletzungen. Auf der anderen Seite gibt es zehn Personen, deren Zustand ernst ist. Einer von ihnen muss operiert werden." Auch der Pilot habe Verbrennungen erlitten und befinde sich in einem ernsten Zustand hieß es. Alle Passagiere samt Crew hätten sich aber retten können, ehe das Flugzeug Feuer gefangen habe.