Rettung in letzter Minute: Helfer haben am Dienstag in Mexiko-Stadt ein Neugeborenes aus einer Spalte zwischen zwei Mauern befreit. Dazu mussten sie ein Loch in eine der Mauern schlagen, um an das Baby zu gelangen. Anschließend wurde es zu Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort geht es ihm den Umständen entsprechend gut, teilten die Ärzte mit. Die genauen Umstände des Vorfalls waren zunächst unklar. Ermittler haben den Fall übernommen.