Es soll ja immer mal wieder passieren, dass Diebe in Besitz von Gegenständen gelangen und deren eigentlichen Wert gar nicht kennen. Das wäre dann so etwas wie ein ungeplanter Glückstreffer. Ein "normaler Diebstahl" kann so zur ganz großen Beute werden. Etwas mehr Beute als geplant, machte auch ein Dieb in Tlaquepaque (Guadalajara) im Westen Mexikos. Wie die örtliche Polizei auf Facebook berichtet, hatte ein 40-Jähriger gesehen, dass in einem Leichenwagen die Schlüssel steckten. Und ganz nach dem Motto "Gelegenheit macht Diebe" hat sich der Mann gedacht, er könne doch die Situation ausnutzen und mit dem Auto türmen.

Mexiko: Leichenwagen-Dieb wusste wohl nichts von Toter

Was der Dieb wahrscheinlich nicht wusste, war, dass sich an Bord der Körper einer verstorbenen 80-Jährigen befand. Die sollte, so die Polizei, zu einem Bestattungsinstitut gebracht werden. Nur wenige Minuten, nachdem der Diebstahl gemeldet worden war, konnte die Polizei das Auto auf einer Autobahn ausfindig machen. Auch der Täter konnte von der Polizei gefasst werden. Dort wurde er auch über die Tote, die mit ihm im Auto gefahren war, informiert. Welche Strafe den 40-Jährigen erwartet, ist noch unklar.