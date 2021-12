News im Video: Dutzende Migranten sterben bei schwerem Lkw-Unfall in Mexiko.









Im Süden Mexikos sind mindestens 53 Migranten aus Mittelamerika bei einem Lastwagenunfall gestorben. Dies teilte die mexikanische Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Der Unfall ereignete sich, als der Lastwagen in einer scharfen Kurve umkippte, sagte der Leiter der lokalen Zivilschutzbehörde. Nach Angaben des Zivilschutzes sind unter den Todesopfern Männer, Frauen und Kinder. Bei dem Unfall wurden außerdem mehrere Dutzend Menschen verletzt. Die mexikanischen Behörden stoßen regelmäßig auf Migranten, die in LKW-Anhängern versteckt sind. So wurden im vergangenen Monat im Osten Mexikos 600 Menschen in zwei Lastwagen gefunden. . Migranten, die vor Armut und Gewalt in Mittelamerika fliehen, ziehen in der Regel durch Mexiko, um die US-Grenze zu erreichen.

