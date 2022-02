Aus noch ungeklärter Ursache ist ein Hubschrauber in Miami Beach nur wenige Meter vom Strand entfernt in die Fluten gestürzt. Ein von der Polizei jetzt veröffentlichtes Video zeigt den Aufprall.

Der Vorfall eignete sich Samstagnachmittag Ortszeit in Miami Beach. Ein mit drei Personen besetzter Hubschrauber steuert wie im Sturzflug direkt in den Atlantischen Ozean, in unmittelbarer Nähe von Menschen am Strand und im Wasser.

Zu dem von der Miami Beach Police auf Twitter hochgeladenen Video heißt es: "Zwei Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht", schrieb die Polizei. Ihr Zustand sei "stabil". Da der Pilot gut ausgebildet gewesen sei, habe er dazu beigetragen, dass nichts Schlimmeres passiert sei, sagte die frühere Generalinspekteurin des US-Verkehrsministeriums, Mary Schiavo, dem Sender CNN.

Pilot verhindert Schlimmeres

Nicht ausdenken wäre der Fall, wenn der Hubschrauber an dem am Wochenende stark frequentierten Strand aufgeschlagen wäre. Angeblich sei der Pilot in der Lage gewesen, das Luftfahrzeug noch während des Absturzes weg von den Menschen am Strand zu lenken. Der Aufprall erfolgte ungefähr in der Höhe zwischen der neunten und elften Straße in Miami Beach.

Doch bei dem Helikopter handelt es sich vermutlich um einen Robinson R44 des US-amerikanischen Flugzeugherstellers Robinson Helicopter. Der nur gut 400 Kilogramm schwere Hubschrauber, von dem mehr als 5000 Exemplare weltweit im Einsatz sind, gilt als leicht und preiswert.

Am Anfang des seit den 1990er Jahren produzierten Hubschraubers häuften sich die Unfälle aufgrund von Bedienungsfehlern. Daher wurden von den Luftaufsichtsbehörden die Ausbildungsrichtlinien verschärft.

Ein R44 gilt bis heute als anspruchsvoll zu fliegen, da die Reaktionszeit nur wenige Sekunden beträgt, um eine Autorotation bei einem Triebwerksausfall einzuleiten – sofort reißt die Strömung im Vergleich zu anderen Hubschraubertypen ab. Der R44 lässt sich nicht mehr steuern und fällt wie ein Stein zu Boden.

Erst im Oktober 2021 war ein Robinson-Hubschrauber in Baden-Württemberg abgestürzt. Alle drei Insassen kamen ums Leben.

Lesen Sie auch:

- Der Zauber eines Miami-Urlaubs: Der bunte Wechsel zwischen den Welten

- Kreuzfahrt-Hauptstadt Miami: Wo 15.000 Passagiere an einem Tag einchecken

- Flieger dreht von Miami nach London auf halber Strecke um – weil eine Frau sich weigert, Maske zu tragen