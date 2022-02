Im US-Bundesstaat Michigan versandte eine Uni fälschlicherweise E-Mail-Benachrichtigungen an tausende Studenten, um sie über eine finanzielle Beihilfe im Wert von circa 43.000 Euro zu informieren.

Am 4. Januar erfuhr die Oakland University in Rochester Hills, 28 Meilen außerhalb von Detroit, Michigan, dass ihr Bewerbungssystem für Studenten aufgrund eines "menschlichen Fehlers" 5.500 zugelassene Studenten per E-Mail benachrichtigte, dass sie mit einer der höchsten Auszeichnungen der Universität ausgezeichnet wurden. Dabei sollte es sich um den Platinum Presidential Scholar Award im Wert von 12.000 US-Dollar (circa 10.700 Euro) pro Jahr für insgesamt vier Jahre handeln.

Michigan: Post an 5500 Student:innen

"Leider erfüllen die Studenten, die die Nachricht erhalten haben, nicht die Zulassungsvoraussetzungen für diese Auszeichnung, haben sich aber trotzdem für Stipendien in unterschiedlicher Höhe qualifiziert“, sagte Brian Bierley, Director of Media Relations an der Oakland University, dem TV-Sender CNN. "Obwohl die E-Mails irrtümlich gesendet wurden, benachrichtigt die Universität die Studenten über die Stipendienvergabe durch offizielle Stipendienvergabebriefe, die den Studenten per Post zugesandt werden.“

Das Platinum Presidential Scholarship an der Oakland University ist nämlich laut Bierley nicht antragsbasiert. Das bedeutet, alle Student:innen werden dafür in Betracht gezogen, das Stipendium wird an Studienanfänger mit einem bestimmten – recht guten – Schulabschluss vergeben. "Diesen 5500 Studenten, bestehend aus [...] Studienanfängern und Transferstudenten, wurden Stipendien unterschiedlicher Höhe angeboten, sie qualifizierten sich jedoch nicht für das Platinum Presidential Scholarship und hatten ihren Stipendienpreis auch noch nicht in ihrem Studentenportal angenommen“, sagte Bierley.

Jährlich circa 12.500 Euro Studiengebühren

Laut dem Sender WXYZ erhielt auch ein Student, der keinerlei Voraussetzung erfüllte, die versehentliche Benachrichtigung. Charmaine Brown sagte dem Sender, sie sei überglücklich gewesen, als sie die E-Mail erhielt. "Als sie diese E-Mail verschickten, dachte ich: 'Wow, das wird mein Aufbruch, das ist alles, was ich je wollte'", sagte Brown.

Laut der Website der Oakland University (OU) betragen die durchschnittlichen Studiengebühren für Studienanfänger und Studenten im zweiten Jahr knapp 14.000 US-Dollar (circa 12.500 Euro). Unterkunft und Verpflegung kosten durchschnittlich ungefähr 11.200 US-Dollar (10.000 Euro) jährlich.

Quellen: CNN, WXYZ, OU