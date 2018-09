Dieses Video, das kürzlich vom US-amerikanischen Verteidigungsministerium veröffentlicht wurde, zeigt Einblicke in die Bergungsaktion der 47 Personen an Bord des Air Niugini Flugs am Freitag in Mikronesien im Pazifischen Ozean. Die Boeing 737 hatte es aus bisher noch ungeklärter Ursache nicht bis auf die Landebahn geschafft. Sicherheitskräfte durchsuchten das Flugzeug und mehrere Boote halfen dabei, die geretteten Personen sicher an Land zu bringen. Nach Angaben der Fluggesellschaft fehlten dem Flieger nur rund 150 Meter bis zur Landebahn. Und sechs Passagiere mussten mit Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden.