Die Glendale High School in in Springfield im US-Bundesstaat Missouri

An einer Highschool in Missouri hat ein Lehrer wiederholt einen rassistischen Ausdruck in der Klasse verwendet. Eine Schülerin hielt den Vorfall auf Video fest – und ist dafür jetzt vom Unterricht beurlaubt worden.

Eine Schülerin im US-Bundesstaat Missouri ist für drei Tage vom Unterricht suspendiert worden, weil sie einen Lehrer bei der Verwendung eines rassistischen Begriffs gefilmt hat. Der Vorfall ereignete sich Medienberichten zufolge am 9. Mai an der Glendale High School in Springfield, im Mittleren Westen der USA. Demnach benutzte der Lehrer während einer Geometriestunde mehrmals das N-Wort, ein abwertender und beleidigender Ausdruck für dunkelhäutige Menschen. Die 15-jährige Mary W. habe daraufhin ihr Handy genommen und den Lehrer gefilmt. Auf dem etwa einminütigen Video spreche der Lehrer zweimal das N-Wort aus.

Auf der Aufnahme ist auch ein anderer Schüler zu hören, der die Verwendung des Begriffes beanstandet. Der Lehrer, den der Schulbezirk nicht öffentlich identifiziert hat, antwortet daraufhin: "Ich nenne niemanden einen N[...]. Ich darf das Wort sagen."

"Mary versteht nicht, warum sie bestraft wurde"

Drei Tage nach dem Zwischenfall seien Mary W. und ihre Mutter über die Suspendierung informiert worden, berichtet die Nachrichtenagentur Associated Press. Hintergrund der Bestrafung ist laut ihrer Anwältin Natalie Hull eine Richtlinie, die es Schülerinnen und Schülern verbietet, Fotos von Lehrkräften zu machen, ohne deren Einwilligung dafür zu haben.

"Mary hat versucht, das monumentale Unrecht, das sie in der Klasse miterlebt hat, unbestreitbar zu dokumentieren", sagte Hull dem US-Sender NBC News. "Mary versteht nicht, warum sie bestraft wurde, denn sie hat das Richtige getan."

Nach Aussage der Schülerin benutzte der Lehrer "insgesamt sechs Mal" das N-Wort, zwei Mal davon habe sie auf Video festgehalten. Wie das Thema in der Klasse aufkam, sei ihr nicht ganz klar, erzählte W. der Zeitung "Springfield News-Leader". "Ich weiß, dass sich zwei meiner Klassenkameraden unterhielten und er sich einfach in ihr Gespräch einmischte", erinnerte sie sich. "Er sagte so etwas wie 'Warum dürft ihr das sagen und ich nicht?'" Das Gespräch habe sich am Dienstag "mitten im Unterricht" abgespielt und sie habe das 55-sekündige Video um 11 Uhr aufgenommen.

Zunächst zeigen die Aufnahmen die Tische, Schuhe und Rucksäcke der Schüler. Dann schwenkt die Kamera zum vorderen Teil des Klassenraumes und zeigt den Lehrer, wie er mit den Schülern redet. Zu sehen sind auch die Gesichter von zwei anderen Kindern, darunter ein Mädchen, das hörbar keucht und sich den Mund zuhält, bevor es den Lehrer fragt: "Warum sagen Sie das?"

Schließlich sieht der Lehrer, dass Walton filmt und fordert sie auf, ihr Handy wegzulegen, woraufhin sie mit "Nein" antwortet. Er weist sie an, ins Schulbüro zu gehen, besteht aber nicht weiter darauf.

W. berichtete dem "Springfield News-Leader", sie habe sofort ihre Mutter angeschrieben und ihr das Video geschickt. "Ich habe es zuerst meiner Mutter geschickt, weil er mir gedroht hat, mich ins Schulbüro zu schicken", erklärte sie. "Ich persönlich hatte nicht das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben, und ich glaube, dass er mir nur gedroht hat, mich dorthin zu schicken, weil er wusste, dass er in Schwierigkeiten war."

Sie habe den Vorfall aber nicht der Schulleitung gemeldet und das Video auch nicht in den sozialen Medien veröffentlicht. "Ich habe es nicht hochgeladen, ich habe es nur mit einem Freund geteilt", sagte sie. "Es hat sich sehr, sehr schnell verbreitet."

Bezirk in Missouri verteidigt Suspendierung der Schülerin

Der Lehrer wurde den Berichten zufolge kurz nach dem Vorfall von den Behörden beurlaubt. Mittlerweile habe er seine Stelle aufgegeben.

"Wir sind uns bewusst, dass ein Lehrer von Glendale heute während des Unterrichts eine beleidigende, abwertende Sprache verwendet hat. Ein Video der Äußerungen ist im Umlauf und wir haben mehrere Anrufe von besorgten Eltern erhalten", zitieren die Medien aus einer Nachricht des Schulleiters Josh Groves an die Mitarbeiter der Highschool und die Eltern der Schülerinnen und Schüler. "Ich möchte Sie wissen lassen, dass die in dem Video geäußerten Kommentare unangemessen und unentschuldbar sind und nicht den professionellen Standards für Angestellte der Springfield Public Schools entsprechen." Groves kündigte "angemessene Maßnahmen" an und dass der Bezirk "Null-Toleranz für diese Art von Verhalten" habe.

Der Sprecher des Schulbezirks, Stephen Hall, verteidigte laut NBC News die Suspendierung von Mary W. Die Disziplinierung von Schülern sei vertraulich, deshalb könne er keine Einzelheiten über die ergriffenen Maßnahmen nennen. "Das Schülerhandbuch ist jedoch eindeutig, was die Konsequenzen für den unangemessenen Gebrauch von elektronischen Geräten angeht", so Hall.

Mary W. kann ihre Bestrafung nicht nachvollziehen. "Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe", berichtete die 15-Jährige. "Ich habe das Gefühl, wenn ich das Video nicht aufgenommen hätte, wäre er wahrscheinlich nicht zur Rechenschaft gezogen worden, so wie er es jetzt wird. Ich weiß also nicht, warum ich bestraft werde." Trotz ihrer Suspendierung bereue sie nicht, dass sie das Video gemacht hat: "Ich bin froh, dass ich es aufgenommen habe."

Quellen: Associated Press, NBC News, Springfield News-Leader.