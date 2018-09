Der Geruch des Moorbrandes in Meppen hängt auch noch 230 Kilometer weiter in der Luft. Die Rauchsäule ist sogar aus dem All zu sehen. Seit zwei Wochen schwelt ein Feuer im torfigen Boden, wahrscheinlich ausgelöst durch Munition der Bundeswehr. Doch erst am Freitag haben sich die Behörden durchgerungen, 1000 Anwohner zu evakuieren. Dafür wurde es auch Zeit sagt, der Lungen- und Umweltmediziner Michael Barczok im Interview mit dem stern.

Michael Barczok Michael Barczok ist nicht nur Ulmer Lungenspezialist, sondern auch Experte für Umweltmedizin. Er beobachtet deshalb die Entwicklungen beim Moorbrand in Meppen sehr genau. Barczok erklärt, welche Belastung auf die Anwohner und Umwelt zukommen könnte.

Herr Barczok, wie schätzen Sie das Ausmaß des Brandes im Moor bei Meppen ein?

Ich sehe auch nur die Bilder in den Medien. Das Besondere ist doch, dass da feuchtes Holz seit Wochen vor sich hinschwelt. Dabei werden Unmengen von Feinstaub freigesetzt - mehr als bei einem Waldbrand. Wir haben es mit einem klassischen Schwelbrand zu tun. Überall dort wo die Rauchwolke zu sehen ist, spüren das auch die Anwohner. In den Dörfern im Umfeld des Brandherdes sind die Menschen einer ständigen Belastung ausgesetzt und das nun schon über zwei Wochen.

Gab es bisher einen vergleichbaren Fall in Deutschland - immerhin sollen mindestens 500.000 Tonnen Kohlenstoff ausgestoßen worden sein.

Einen Fall in dieser Größenordnung kenne ich nicht. Von der Einzugsfläche würden mir noch die Waldbrände in Brandenburg einfallen. Ein Schwelbrand ist, was Partikel-Entwicklung angeht, eben eine andere Größenordnung. Allerdings ist das Verhalten der Bundeswehr merkwürdig. Dass sich das Moor durch Munition entzündet hat, ist dumm gelaufen. Doch dass anschließend die Löscharbeiten so verspätet einsetzten, ist mehr als problematisch. Wenn man diese Rauchwolke sieht, sollte klar sein, dass da keine Atlantikluft herüber weht, sondern eben feinste Partikel. Warum die Behörden bisher den Brand so lange heruntergespielt haben, verstehe ich nicht.

Können Sie schon die Folgen für die Umwelt absehen? Wird es Folgeschäden geben?

Durch den Brand haben sich natürlich Unmengen von CO2 aus dem Boden gelöst, die zuvor im Moor gespeichert waren. Für die Umwelt ist das natürlich eine Belastung. Andererseits muss man einräumen, dass die Flächenbrände in Kalifornien wesentlich dramatischer ausfallen.

Leider können wir in solchen Fällen wie in Meppen nicht auf Langzeitstudien zurückgreifen. Wir wissen nur, dass Tausende Tonnen Kohlenstoff-Dioxid in die Luft geblasen werden. Es ist ein Unding, für jeden Hauskamin Filter und Katalysatoren vorzuschreiben. Doch bei einem Brand mit diesem Ausmaß von Schutzmaßnahmen nichts zu hören ist.

Zu welchen Vorsichtsmaßnahmen raten Sie?

Wenn man sich die Bilder der Rauchwolke ansieht, sollte man bemerken, dass sie über Kilometer sehr nahe über den Erdboden zieht. Das ist vor allem für kleine Kinder eine Belastung. Die sollten die nächsten Tage in den Häusern bleiben, wenn sie in der nahen Umgebung des Brandes wohnen. Besonders gefährdet sind aber Menschen mit Asthma- oder Bronchien-Beschwerden. Sie sollten besser die Gegend verlassen. Der Brand im Moor ist eben kein Pipifax, sondern für Menschen mit chronischen Erkrankungen ein echtes Problem.