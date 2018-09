Auch am Donnerstag noch kämpfen Hunderte Feuerwehrleute bei Stavern im Emsland gegen einen Moorbrand auf einem Waffentestgelände der Bundeswehr. Die Windverhältnisse waren für die Anwohner dabei günstiger als in den vergangenen Tagen. Die Belastung durch Rauch hatte zumindest am Vormittag stark abgenommen. Noch am Mittwoch war der Brandgeruch auch in mehreren Hundert Kilometern Entfernung noch vernehmbar. Flammen sind bei diesen Feuern nicht zu sehen, erklärt Lambert Brand von der Kreisfeuerwehr Emsland. "Das Typische eines Moorbrandes ist, dass sich das Feuer in tiefere Schichten einfrisst, die man auch gar nicht sehen kann. Und unterhalb der Bodenoberfläche setzt sich das Feuer fort und kommt an anderer Stelle wieder raus. Das ist gewaltig schwer zu löschen. Und dafür wird natürlich auch Löschwasser, viel Löschwasser aufgrund der Fläche natürlich auch, benötigt." Der Brand hat sich auf eine Fläche von mehreren Quadratkilometern ausgedehnt. Das Feuer war vor zwei Wochen durch Raketentests der Bundeswehr ausgelöst worden. Üblicherweise löschen hauseigene Brandbekämpfer der Truppe nach solchen Übungen entstandene Brandnester. In diesem Fall sei allerdings keine Löschraupe einsatzbereit gewesen, hieß es. Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius wollte sich am Donnerstag ein Bild der Lage machen.